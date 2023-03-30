Віра Брежнєва відмовилась від свого російського репертуару та продає права на пісні

Співачка Віра Брежнєва, яка змінила сценічне ім’я та імідж й випустила пісню українською, відмовляється від свого російського репертуару та тих популярних композицій, які колись виконувала ще у гурті «ВІА Гра». Як повідомляють росЗМІ, Віра зі своїм чоловіком — композитором Костянтин Меладзе хочуть позбутися російських хітів та продають права на їх виконання.

Права на популярні пісні можна придбати на сайті музикантів. Очевидно, тепер хіти можна буде почути у виконанні інших артистів, чи й навіть когось із колишніх віагрянок.

Раніше повідомлялося, що Костянтин Меладзе з Вірою продають свою нерухомість в росії. У також пари є особняк в Італії.

Останнім часом у ЗМІ з’явилися чутки про можливе розлучення пари. Проте особисте життя вони не коментують. Віра займається волонтерством та допомагає Україні. Артистка вперше від початку повномасштабного російського вторгнення вийшла на сцену.

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