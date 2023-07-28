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Росіяни погрожують топити іноземні судна, що прямують до українських портів: опубліковано аудіоперехоплення

16:15 28 липня 2023
Росія загрожує судам України

Росія, яка вийшла із «зернової угоди», погрожує топити цивільні судна, які прямують до українських портів. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

«Ми маємо перехоплення звернень російських військовий кораблів до цивільних суден про те, що у випадку їх прямування до українських портів вони будуть розцінені як військова ціль. Тобто по них буде відкрито вогонь», — заявила вона.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» опубліковав відео, на якому чути розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Як писали «ФАКТИ», днями внаслідок ракетного удару по порту Рені постраждало судно країни-члена НАТО.

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