Росіяни погрожують топити іноземні судна, що прямують до українських портів: опубліковано аудіоперехоплення

Росія, яка вийшла із «зернової угоди», погрожує топити цивільні судна, які прямують до українських портів. Про це заявила керівниця пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в етері національного телемарафону.

«Ми маємо перехоплення звернень російських військовий кораблів до цивільних суден про те, що у випадку їх прямування до українських портів вони будуть розцінені як військова ціль. Тобто по них буде відкрито вогонь», — заявила вона.

Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» опубліковав відео, на якому чути розмову окупантів, які через відкритий канал вийшли на зв'язок із судном, що проходило неподалік одного з морських портів України.

Як писали «ФАКТИ», днями внаслідок ракетного удару по порту Рені постраждало судно країни-члена НАТО.

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