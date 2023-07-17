«Ми не боїмося»: Зеленський прокоментував вихід рф із «зернової угоди»

Президент України Володимир Зеленський прокоментував вихід росії із «зернової угоди», нагадавши, що прямого договору з рф Україна не підписувала.

Про це повідомив речник Зеленського Сергій Никифоров.

«У нас були дві угоди: Україна, Туреччина, ООН; інша угода — росія, Туреччина, ООН. Тому, коли росія каже, що вона зупиняє, — вона зриває свої домовленості з Генсеком ООН Гуттерішем і з президентом Ердоганом. Не з нами. У нас не було ніяких з ними домовленостей», — наголосив Зеленський.

Відтак, українська сторона направить запит в ООН та Туреччину щодо ситуації, яка склалася.

«Я дав розпорядження нашому Міністерству закордонних справ, після офіційного сигналу російської федерації, підготувати наші офіційні сигнали до Організації Об’єднаних Націй і до Туреччини для того, щоб вони мені відповіли як Президенту України, що вони готові продовжувати нашу ініціативу», — сказав Зеленський.

Президент наголосив, що чорноморський коридор має працювати незалежно від того, хоче цього росія чи ні.

«Навіть без рф треба робити все, щоб ми могли використовувати цей чорноморський коридор. Ми не боїмося. До нас звернулися компанії, які є власниками кораблів. Вони сказали, що вони готові, якщо Україна відпустить, а Туреччина буде пропускати, — то всі готові продовжувати постачання зерна», — повідомив глава держави.

Нагадаємо, в межах «зернової угоди» з порту Одеси 16 липня вийшло останнє судно. Цьому передувала заява російської сторони про відсутність підстав для подовження Чорноморської зернової ініціативи. Адже однією з умов для подовження дії угоди у Кремлі називали підключення до SWIFT «Россельхозбанка», чого так і не сталося.

Наразі відомо, що рф офіційно повідомила про вихід з договору турецьку та українську сторони і навіть секретаріат ООН.

Нагадаємо, чорноморську зернову угоду було укладена за посередництва ООН і Туреччини в липні 2022 року.

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