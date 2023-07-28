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Україна

Американські танки Abrams Україна отримає у вересні, — ЗМІ

20:09 28 липня 2023
Abrams

У США вперше прозвучали конкретні терміни постачання танків Abrams для ЗСУ. Перші американські Abrams з'являться на полі бою в Україні, ймовірно, вже у вересні.

У серпні кілька Abrams будуть перекинуті до Німеччини. Там їх переоснастять та відправлять до України. Час вибраний не випадково — у серпні має закінчитися приблизно 10-тижневий курс навчання бійців на військовій базі Графенвер у ФРН. Наразі українці перебувають там. У їхньому розпорядженні 31 навчальний танк.

Як підкреслює Politico, раніше у Пентагоні говорили дуже розпливчасто про терміни відправлення Abrams. На всі запити Міноборони США відповідало — «колись восени».

Видання також з'ясувало, що Пентагон відправлятиме ЗСУ танки старої моделі M1A1. Доставка більш сучасних M1A2 зайняла б рік. Переоснащення в Німеччині передбачає зняття з Abrams «найбільш чутливих технологій «, наприклад, броню з збідненим ураном.

Перша партія складатиметься із шести-восьми танків, не більше. Загалом Пентагон планує направити Україні 31 Abrams, що відповідає технічному озброєнню одного танкового батальйону ЗСУ.

Тим часом європейські країни отримали від США дозвіл розпочати тренування українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16.

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