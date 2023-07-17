Байден схвалив навчання українських пілотів на F-16: коли почнуться тренування

Президент США Джо Байден, який пообіцяв Україні членство в НАТО після перемоги, дав дозвіл європейським країнам розпочати тренувати українських пілотів на винищувачах американського виробництва F-16.

Про це сказав радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє CNN.

Як заявив Салліван, українські пілоти зможуть приступити на навчань, як тільки будуть готові європейські союзники.

«Президент дав зелене світло, і ми дозволимо, ми підтримаємо, сприятимемо і фактично надамо необхідні інструменти для того, щоб українці почали навчатися на F-16, як тільки європейці будуть готові», — заявив Салліван.

Своєю чергою в Повітряних силах заявили, що країни-партнери вже надали десятки майданчиків для тренувань українських пілотів на F-16 і наразі Україна очікує на виїзд першої групи пілотів на навчання.

«Перша група пілотів — це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже проходитимуть безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, які нам надали майданчики. Йдеться про десятки. Чекаємо, щоб перша група виїхала, слідом буде друга», — розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, технічний персонал проходитиме підготовку за «трохи іншою програмою».

Ігнат також зазначив, що Україна отримуватиме літаки поступово, а «не одразу три ескадрильї».

В США оцінюють «зелене світло» від Джо Байдена як різкий поворот у політиці щодо підтримки України, оскільки на початку року він висловлював сумнів, що Україні потрібні F-16.

Нагадаємо, що в червні за результатами засідання у форматі «Рамштайн» у Брюсселі (Бельгія) Україна отримала обіцянку від союзників щодо старту навчань для українських пілотів на західних винищувачах F-16. Тренувальний процес очолять Нідерланди та Данія, після чого до них долучаться інші країни.

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