Танки «Абрамс» для України: у США розповіли, коли їх можуть поставити

Армії США може знадобитися більше року, щоб доставити танки «Абрамс» в Україну. Про це заявила 23 лютого міністр армії США Крістін Вормут. Плани щодо того, як і коли вони будуть доставлені, все ще розробляються, повідомляє CNN

«Ми шукаємо найшвидший спосіб доставки танків українцям, — сказала Вормут під час заходу, організованого групою письменників з питань оборони. — Це не буде питанням кількох тижнів, це я вам точно кажу. Жоден з варіантів, які ми розглядаємо, не розрахований на тижні чи два місяці. Є й більш тривалі часові рамки. Є варіанти, які не займуть більше двох років… Але, знову ж таки, ми маємо дивитися на плюси й мінуси. Дмаю, що ще належить визначити, чи зможуть танки дістатися туди до кінця року».

Серед варіантів, представлених міністру оборони США Ллойду Остіну, є створення танків «з нуля», сказала Вормут. Однак зазвичай армія модернізує наявні варіанти танків, а не виробляє їх з нуля.

Вона також сказала, що розглядаються варіанти з долучанням «країн, яким ми вже продавали танки раніше», які «ймовірно, швидше доставлять танки українцям, але при цьому можуть порушити відносини з важливими союзниками».

Після того як США оголосили, що танки M1 Abrams будуть надані Україні разом з іншими танками від країн-партнерів, американські офіційні особи застерігають, що терміни їх отримання можуть бути значними. І йдеться не лише про самі танки, йдеться також про підтримку, яка включатиме ремонтно-евакуаційні машини, боєприпаси та навчання українських військових.

А поки у США розмірковують, як щонайшвидше поставити Україні сучасні танки, Польща розгорнула масштабну ремонтну операцію, спрямовану на повернення пошкодженої української артилерії та бронетехніки на поле бою.

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