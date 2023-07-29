З початку вторгнення рф в Україну ліквідовано понад 245 тисяч окупантів, — Генштаб

Розпочалася п’ятсот двадцять перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави.

Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Протягом минулої доби російська федерація завдала ракетного удару по місту Дніпро, застосувавши 2 балістичні ракети «Іскандер-М». Крім того, ворог завдав 11 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Протягом доби відбулось 27 бойових зіткнень.

Відповідаючи на обстріли мирних населених пунктів, авіація сил оборони за минулу добу завдала 3 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 станції радіоелектронної боротьби, склад боєприпасів, а також склад пально-мастильних матеріалів противника.

Після вогневих ударів Сил оборони втрати ворога склали:

- особового складу 245 220 (+390) осіб ліквідовано,

- танків — 4191 (+1) од,

- бойових броньованих машин — 8167 (+6) од,

- артилерійських систем — 4786 (+11) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн — 7247 (+7) од,

- спеціальна техніка — 710 (+1).

Тим часом Україна готується звільняти від російських окупантів Крим. ЗСУ здійснює атаки на військові об'єкти армії рф, склади з боєприпасами, інфраструктуру півострова, зокрема, Керченський міст. Військові експерти впевнені, що удари триватимуть й наростатимуть. Також під загрозою Чорноморський флот рф, який обов'язково буде знищено.

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