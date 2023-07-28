ЗСУ звільнили село Старомайорське Донецької області: морпіхи показали, як це було (відео)

Українські бійці, які останніми днями просувалися в районі Старомайорського на Донеччині, звільнили цей населенний пункт від російських окупантів.

В боях брали участь військовослужбовці 35-ої окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського та 7-го окремого батальйону «Арей» УДА. На сторінці морпіхів у соцмережах показали кадри, зняті під час боїв за Старомайорськ.

Звільнення населенного пункту підтверджено офіційно — напередодні відео з бійцями Сил оборони України публікував президент Володимир Зеленський.

Цей населенний пункт, в районі якого протікає річка Мокрі Яли, є важливим, оскільки він розташований на панівних висотах. За словами спікера сил оборони таврійського напрямку Валерія Шершеня, ці висоти важливі з точки зору вогневого контролю.

Цю інформацію підтверджує і Генеральний штаб ЗСУ, зазначаючи, що населенний пункт на Шахтарському напрямку був звільнений під щільним вогнем авіації та артилерії противника. А районах Рівнополя та Макарівки Донецької області противник здійснив невдалу спробу відновлення втраченого положення.

На інших напрямках ситуація наступна:

На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Надії.

На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах західніше та південніше Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника, наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар’їнка.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 — по зенітно-ракетних комплексах та 1 — по пункту управління ворога. Протягом минулої доби нашими захисниками було знищено 8 ударних БпЛА противника типу «Шахед-136» та 5 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження особового складу, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 склад пально-мастильних матеріалів та 1 станцію радіоелектронної боротьби противника.

Втрати армії росії на ранок п`ятниці, 28 липня, склали:

Фото Генштаба

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що українські війська вже відвоювали близько 50% територій, спочатку захоплених російськими загарбниками.

А заступниця міністра оборони Ганна Маляр зазначала, що за час контрнаступу на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони здійснили два дива, які в майбутньому напевне увійдуть в підручники військової науки: ЗСУ йдуть вперед, незважаючи на перевагу ворога в живій силі та техніці. При цьому рашисти в обороні несуть значно більші втрати, ніж Сили оборони України.

Фото — скріншот

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