У Криму тривають атаки на військові об'єкти армії рф. Стало відомо про удар Storm Shadow по розташуванню російського ремонтного батальйону. Таким чином Україна готується деокупувати Крим. Про це заявив директор New Geopolitics Research Network, експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь у коментарі виданню Charter97.org.

«Україна завдає ударів по військових об'єктах, складах із боєприпасами, інфраструктурних об'єктах, таких як Керченський міст. Удари триватимуть і наростатимуть. Логіка тут абсолютно чітка й зрозуміла. Чорноморський флот рф буде знищено в обов'язковому порядку. Причому — в недалекій перспективі. У нас просто немає іншого виходу. росія зарекомендувала себе як деструктивна сила. Вона окупувала Крим, знищує українську інфраструктуру, економіку. Іншого шляху, як знищити Чорноморський флот рф, просто не існує. росія має бути у стані повної демілітаризації», — вважає Михайло Самусь.

За словами експерта, операція зі звільнення Криму може виглядати абсолютно по-різному, але, очевидно, що буде відрізано комунікацію та логістику рф.

«Міст буде знищено, буде завдано ударів по Чорноморському флоту: корабельному складу, інфраструктурі, по місцях базування, аеродромах, військово-морських базах тощо. Після цього вже буде проводитися операція з деокупації», — впевнений Михайло Самусь.

Раніше в Україні пояснили, чому Кримський міст не можна вважати довговічною спорудою.

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