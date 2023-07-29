Втрати росії більші, ніж під час війни в Афганістані: Череватий про Бахмутський напрямок

Російський ворог перекидає додаткові сили на Бахмутський напрямок, щоб спробувати втримати свої позиції. Тим часом втрати росіян вже перевищують «цифри» радянської армії під час війни в Афганістані.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в етері телеканалу Freedom.

За словами Череватого, Бахмутський напрямок та Бахмут має для росіян не лише інформаційно-пропагандистське значення, але й військове.

Втрати для армії 21-го століття на напрямку є неймовірними, оскільки ворог «поклав» своїх солдатів вже більше, ніж радянська армія під час війни в Афганістані. Попри те, що росія продовжує перекидати туди сили, щоб утримати позиції, українська земля й далі звільняється метр за метром.

«Ворог відчайдушно чинить опір. 537 разів він за цю добу обстріляв нас на Бахмутському напрямку, три авіанальоти здійснив, 11 бойових зіткнень», — розповів Череватий.

За словами речника Східного угруповання військ, протягом доби наші воїни знищили 73 окупантів й поранили 147, взяли двох солдатів у полон.

Крім того, знищили БМП, 2 самохідні артилерійські установки «Гвоздика», 8 артилерійських знарядь, 2 протитанкові ракетні комплекси, 1 дрон камікадзе і 2 польові склади з боєприпасами.

Ситуація поблизу Бахмута станом на 28.07.2023

Раніше командувач Сухопутними військами Олександр Сирський розповідав, що ситуація на Бахмутському напрямку залишається дуже напружено. Водночас ЗСУ продовжують просуватись й звільняти територію від ворога. Зокрема, на Бахмутському напрямку штурмовики під час операції звільнили 1200 метрів, попри те, що окупанти щільно криють позиції наших воїнів артилерією. Росіяни на цій ділянці фронту щодня втрачають сотні своїх військових.

Нагадаємо, загальні втрати ворога в Україні з 24 лютого 2022 року склали вже понад 245 тисяч військових та сотні одиниць техніки.

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