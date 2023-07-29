«Дуже болісна втрата»: попрощалися з правоохоронцем, який загинув на службі від російського обстрілу

На Донеччині, яку продовжує обстрілювати ворог, провели в останню путь поліцейського Михайла Грицака. Його поховали в рідному селі Іванопілля Костянтинівської громади. У загиблого залишилися батьки, дружина та 11-річна донька. В останню путь захисника проводжали колеги, рідні та друзі, повідомляє поліція Донецької області

Відомо, що старший інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського РУП Михайло Грицак віддав службі 10 років життя. Останнім часом поліцейський допомагав цивільним мешканцям біля лінії фронту в Костянтинівській громаді. Виїжджав на місця ракетних ударів, під обстрілами документував воєнні злочини росіян. Не вагаючись, ризикував собою заради інших.

Але 22 липня під час виконання службових обов’язків поліцейський отримав смертельні поранення внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Смерч». Йому було 37 років.

У загиблого залишилися батьки, дружина та 11-річна донька

«Порядний, добросовісний. Людина, на яку можна покластися, яка не підведе. Відважний, він йшов назустріч небезпеці. Якщо й боявся, то ніколи не показував цього. Це дуже болісна втрата для нас», — зазначив начальник відділу поліції № 2 Краматорського РУП Дмитро Кірдяпкін.

Родина загиблого захисника, за словами колег, перебуватиме під опікою правоохоронців і отримуватиме необхідну допомогу.

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