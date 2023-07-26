Тіло повернули лише зараз: у Львові попрощались із командиром гелікоптера, який літав на «Азовсталь»

У Львові поховали військового льотчика Бориса Горошка. 37-річний пілот загинув ще 5 травня 2022 року під час повітряних операцій на заводі «Азосталь» у Маріуполі. Він був командиром одного із бойових гелікоптерів.

«Усі пілоти, які погоджувались летіти в окупований Маріуполь навесні 2022-го, виконували наказ і водночас були героями-добровольцями, — розповідає наукова співробітниця Музею Гідності у Львові Олена Чебелюк. — Мабуть, кожен з них усвідомлював, що це рішення, найімовірніше — квиток у один кінець… На жаль, гелікоптер, яким керував Борис Горошко, був одним із трьох бортів, які не повернулися з цієї без перебільшення героїчної операції… Його збили 5 квітня 2022 року. Тіло повернули тільки зараз…»

Борис Горошко народився у місті Вишнівець Тернопільської області. Навчався у Харківському інституті Повітряних Сил. Впродовж 2006−2009 років проходив військову службу у 301-му зенітному ракетному полку зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України, а протягом 2009−2022 років — у 12-й окремій бригаді армійської авіації імені генерал-хорунжого Віктора Павленка Сухопутних військ Збройних Сил України.

«Був начальником штабу-заступником командира вертолітної ескадрильї. У вільний час любив займатися гірськолижним спортом, плаванням, бігом та йогою. Із 2014-го року був учасником бойових дій, за що нагороджений відзнакою Президента України «За участь в антитерористичній операції». Льотчик 1-го класу. Брав участь у миротворчих місіях Організації Об’єднаних Націй у Республіці Ліберії та Демократичній Республіці Конго. За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Указом Президента України № 187/2022 від 29 березня 2022 року був нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня. Представлений до нагородження найвищою державною нагородою України — званням «Герой України».

У Бориса Горошка залишилися дружина, дочка, мати, брат та сестра. Поховали його на Личаківському кладовищі.

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