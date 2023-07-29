Вбив і спалив: на Черніговщині чоловік жорстоко розправився з банкіром

На Чернігівщині, де раніше чоловік зарубав знайому через фінансовий борг, було затримано підозрюваного у жорстокому вбивстві — 51-річний киянин у своєму заміському будинку вбив 49-річного товариша та автівкою вивіз тіло в Чернігівську область. Потім, щоби приховати сліди злочину, підозрюваний спалив тіло неподалік кладовища у Козелецькій громаді.

Затримання підозрюваного

Як повідомили в обласному управлінні поліції, сліди згарища, у якому були кістки та людський череп, випадково виявила мешканка Нічогівка Козелецької громади.

Залишки згарища

На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група Чернігівського райуправління поліції та криміналісти обласної поліції.

Поліцейські виявили людські рештки, а також зафіксували сліди взуття та автомобільних коліс. Вилучене направили на проведення експертних досліджень.

«На місці криміналісти встановили, що загиблим був дорослий чоловік. На згарищі виявили залишки взуття 45-го розміру. Це стало вагомою зачіпкою у розкритті злочину. Щоби становити особу чоловіка, співробітники кримінального аналізу поліції Чернігівщини відпрацювали повідомлення про всіх зниклих безвісти чоловіків у Чернігівській, Київській, Полтавській областях. Це сотні людей», — розповів керівник відділу кримінального аналізу обласної поліції Іван Андрейченко.

Рештки обгорілого взуття

В ході оперативно-розшукових заходів вдалося з’ясувати, що вбитий чоловік мешкав у Києві. Востаннє він виходив на зв'язок 12 липня. Про його зникнення до поліції заявила сестра. За підтримки колег із Києва ми встановили коло спілкування вбитого. За фахом він банкір, був управляючим одного з банків у Києві, однак останнім часом за фахом не працював.

На пошуки причетного до злочину було орієнтовано максимальну кількість особового складу поліції Чернігівщини.

Зрештою 28 липня за силової підтримки спецпіздрозділу КОРДу поліцейські затримали причетного до вбивства у його заміському будинку.

Чоловік зізнався, що в ніч з 12 на 13 липня у заміському будинку розпивав алкоголь разом зі своїм товаришем, колишнім банкіром. Підозрюваний є директором інвестиційного фонду зі статутним капіталом понад 500 мільйонів гривень. Під час раптового конфлікту зловмисник схопив поліно і забив ним товариша до смерті.

Зрозумівши, що накоїв, і вирішивши приховати сліди злочину, киянин поїхав у гіпермаркет, де купив горючі речовини, хімічні засоби тощо. 14 липня затриманий за кермом власного позашляховика вирушив на Чернігівщину. Оперативники з’ясували, що його батько родом із невеликого села Нічогівка, тож підозрюваний добре знав місцевість. Він привіз тіло товариша до місцевого кладовища та спалив його. Після чого повернувся додому.

Зловмисника затримали у порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Йому інкримінують частину 1 статті 115 Кримінального кодексу України («Умисне вбивство»). Після винесення вироку судом йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.

Нагадаємо, що навесні ревнивий мешканець Київщини живцем спалив 66-річну дружину.

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