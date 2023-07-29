Лікарі констатували перелом пʼятого ребра: у Києві напали на колишнього нардепа

У Києві, де вирують пристрасті довкола «зайвого» витрачання грошей на дорожнє будівництво, невідомі напали на екснардепа Юрія Левченка у дворі його будинку. Як повідомив потерпілий в мережі, його облили зеленкою.

За словами політика, 28 липня троє невідомих молодиків, одягнені у чорне та маски, підстерегли його біля будинку.

«Один молодив вийшов мені назустріч з двору, взяв за руки, двоє інших підбігли позаду, почали штовхати і облили мене повністю зеленкою», — розповів Левченко.

Сам він пов'язує напад зі своєю боротьбою проти так званої «будівельної мафії».

Лікарі констатували у потерпілого перелом пʼятого ребра, — повідомив київський правозахисник, боєць ЗСУ Олег Симороз.

В поліції інцидент поки не коментували.

Нагадаємо, в червні облили зеленкою і кинули в сміттєвий бак колишнього народного депутата Тараса Чорновола.

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