Удар негоди по Україні: тисячі споживачів у 5 областях залишились без світла

В суботу, 29 липня, негода залишила в Україні без світла понад 70 населених пунктів. Знеструмлення зафіксували у п'яти областях України.

Про це повідомляє Міненерго.

Зазначається, що внаслідок грозового шторму залишаються знеструмленими 73 населених пункти у Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській областях. Більшість із них у Дніпропетровській області, де без світла залишились 9 тисяч споживачів.

Також сталася аварія на електромережах «Укренерго» в Одеській області. Через це відключилася лінія електропередачі 330 кВ, внаслідок чого знеструмлені низка населених пунктів.

У Донецькій області без світла перебувають жителі 9 населених пунктів. Також без світла залишається частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

Нагадаємо, що ввечері 27 липня та в ніч на 28 липня в Україні вирувала негода. Через буревій було знеструмлено 420 населених пунктів у 10 областях. Найгірша ситуація була у Дніпропетровській області. Крім того, злива та шквальний вітер спричинили справжній «деревопад» у східних, північних, центральних та південних областях.

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