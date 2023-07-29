«Британії пощастило, що у неї є Вільям»: експерт оцінила гідну поведінку майбутнього короля

Стратегія чоловіка Кейт Міддлтон Вільяма на те, щоб зберігати спокій і не реагувати на не завжди справедливі звинувачення з боку рідного брата Гаррі довела, що він гідний бути справжнім королем. Таку думку висловила Дженні Бонд, колишній королівський кореспондент BBC, пишуть британські ЗМІ.



«Вільям випромінює впевненість у ці дні. Я думаю, це відбувається через те, що він став старшим, став почуватися комфортніше у своїй ролі, отримав величезний досвід перебування в центрі уваги і навчився діяти під постійним світлом прожекторів ЗМІ», — сказала Бонд у інтерв'ю.

На думку експерта, Вільям виявив зрілість у подоланні розбіжностей із Гаррі, і своїм мовчанням показав, що не хоче «підливати масла» у вогонь розбіжностей, і готовий взяти на себе відповідальність за майбутнє своєї сім'ї та своєї країни.

Експерт процитувала покійну маму Вільяма та Гаррі, принцесу Діану, яка колись сказала їй: «Нашій країні пощастило, що у неї є Вільям».

Бонд згадала, як у молоді роки принц боровся з увагою засобів масової інформації і дівчат-шанувальниць, які божеволіли від його гарної зовнішності, але тепер він сприймає це спокійно.

Бонд по-своєму похвалила розумного члена королівської сім'ї, сказавши: «Він високий, хвацький, з приголомшливою усмішкою і такою ж чарівною манерою спілкуватися з публікою, яка була у його матері. Тож не дивно, що він трохи серцеїд».

Експертка розповіла, що була разом з принцом у Канаді через шість місяців після смерті Діани і бачила, як там поводились з ним молоді дівчата.

«Вони кричали, плакали, хотіли обійняти його, простягали таблички про те, що хочуть вийти за нього заміж, і взагалі страшенно бентежили бідного хлопчика. Втім, тепер він звик до такого роду лестощів — хоча думаю, насправді це йому подобається досі», — вважає експерт.

В той же час Дженні Бонд розчарувала шанувальників королівської сім'ї відносно можливого примирення братів.

«Вільям не зв'язувався останніми роками з Гаррі і навпаки. Вони не сварилися, але жодних контактів також не було — ні телефонних дзвінків, ні спілкування через FaceTime, чи Zoom», — вважає експерт.

Нагадаємо, напередодні британські таблоїди прийшли до висновку, що принц Вільям може бути настроєний проти повернення свого молодшого брата Гаррі, адже в такому разі йому доведеться фінансувати його сім'ю, включаючи Меган Маркл та двох маленьких дітей, Арчі та Лілібет.

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