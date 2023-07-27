Краще нехай залишаються в Америці: стало відомо, коли принцу Вільяму доведеться фінансувати Гаррі, Меган та їхніх дітей

Спадкоємець Чарльза III принц Вільям може бути настроєний проти повернення свого молодшого брата Гаррі, в якого зараз проблеми у шлюбі, на Батьківщину.

Адже в такому разі йому доведеться фінансувати сім'ю принца Гаррі, включаючи Меган Маркл та двох маленьких дітей, Арчі та Лілібет.

Про це пишуть британські ЗМІ.



У зв'язку з недавніми повідомленнями про те, що Гаррі думає повернутися до Великобританії, постає питання, як поставиться до цього велика сім'я, зокрема, його старший брат, принц Вільям.

Після смерті бабусі Єлизавети II принц Вільям успадкував маєток герцогства Корнуолл, і це зараз його головне джерело доходів.

«Вільям як принц Уельський отримує 24 мільйони фунтів стерлінгів на рік від герцогства Корнуолл, — тобто, має надлишок грошей. Але його багатство буде зменшуватиметься в міру того, як Вільям фінансуватиме сім'ї своїх дітей. Але й ці кошти швидко зникнуть, якщо Гаррі та Меган повернуться до золотої клітки. Вільяму доведеться фінансувати їхні витрати на житло та навчання Арчі та Лілібет, як мінімум», — пише автор статті.

Як відомо, герцог і герцогиня Сассекські ухвалили рішення відмовитися від королівських обов'язків у 2020 році, що поклало край багатьом привілеям, які дає членство в королівській родині. Потім пара переїхала до США, щоб розпочати нове життя разом зі своїм маленьким сином Арчі. У пари народилася донька Лілібет невдовзі після переїзду.

У своїх відвертих мемуарах «Запасний» принц Гаррі стверджував, що батько, король Чарльз III, попередив його, що у нього «недостатньо грошей», щоб утримувати їх з Меган, коли вони одружилися у 2018 році.

Але коли Вільям стане королем, то буде змушений допомагати брату фінансово — звичайно, коли той повернеться у Великобританію.

Нагадаємо, за інформацією британських ЗМІ, принц Вільям у вересні має поїхати до США. Але це не означає, що він зустрінеться з принцом Гаррі. Останнім часом брати ображені один на одного й практично не підтримують стосунків.

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