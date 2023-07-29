«Time X»: благодійний фонд Едуарда Мкртчана розпочав новий проєкт підтримки наших військових

Time X — це проєкт із виробництва БПЛА, зокрема дронів-камікадзе, першу партію яких у суботу, 29 липня, передано спецназівцям, повідомляє Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана.

Time X – проєкт Едуарда Мкртчана з виробництва БПЛА,

«Зараз захисники отримали 24 дрони, і це лише початок. Усі чудово розуміють важливість якісних безпілотників на фронті, і саме тому наш фонд докладає великих зусиль, щоб такі дрони були на передовій», — наголосив засновник фонду Едуард Мкртчан під час зустрічі з керівництвом Донецької обласної військової адміністрації.

Захисники отримали 24 дрони

Сам Едуард Мкртчан вже другий рік поспіль бере участь у бойових діях на сході України, тому, як ніхто інший, розуміє необхідність цих засобів на фронті.

Важко применшити важливість дронів на фронті

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана постійно допомагає мешканцям Донбасу.

Так, волонтери закупили та придбали у квітні 2023 року для бійців 20 пікапів, з яких 14 обладнали станинами для кулеметів. Цивільні громадяни протягом цього та минулого року отримують від Фонду гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, речей та медикаментів. Протягом цієї половини року громадам Донбасу передаються будівельні матеріали для відновлення пошкодженої інфраструктури ворожими обстрілами.

Благодійний фонд Едуарда Мкртчана підтримує й медичні установи. У червні медустанови Краматорська отримали будівельні матеріали, 32 сучасні багатофункціональні медичні ліжка з електроприводом, машину швидкої допомоги, дезінфікуючі засоби, захисні окуляри, маски, перчатки та інші медичні товари.

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