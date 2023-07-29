«Time X»: благодійний фонд Едуарда Мкртчана розпочав новий проєкт підтримки наших військових
Time X — це проєкт із виробництва БПЛА, зокрема дронів-камікадзе, першу партію яких у суботу, 29 липня, передано спецназівцям, повідомляє Благодійний Фонд Едуарда Мкртчана.
«Зараз захисники отримали 24 дрони, і це лише початок. Усі чудово розуміють важливість якісних безпілотників на фронті, і саме тому наш фонд докладає великих зусиль, щоб такі дрони були на передовій», — наголосив засновник фонду Едуард Мкртчан під час зустрічі з керівництвом Донецької обласної військової адміністрації.
Сам Едуард Мкртчан вже другий рік поспіль бере участь у бойових діях на сході України, тому, як ніхто інший, розуміє необхідність цих засобів на фронті.
Благодійний фонд Едуарда Мкртчана постійно допомагає мешканцям Донбасу.
Так, волонтери закупили та придбали у квітні 2023 року для бійців 20 пікапів, з яких 14 обладнали станинами для кулеметів. Цивільні громадяни протягом цього та минулого року отримують від Фонду гуманітарну допомогу у вигляді продуктових наборів, засобів гігієни, речей та медикаментів. Протягом цієї половини року громадам Донбасу передаються будівельні матеріали для відновлення пошкодженої інфраструктури ворожими обстрілами.
Благодійний фонд Едуарда Мкртчана підтримує й медичні установи. У червні медустанови Краматорська отримали будівельні матеріали, 32 сучасні багатофункціональні медичні ліжка з електроприводом, машину швидкої допомоги, дезінфікуючі засоби, захисні окуляри, маски, перчатки та інші медичні товари.15