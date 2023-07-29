«Шахтар» розпочав захист чемпіонського титулу з важкої перемоги над «Металістом 1925»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 29 липня, двома матчами у Львові та Києві продовжився стартовий тур нового сезону чемпіонату України з футболу, в якому напередодні житомирське «Полісся» здобуло дебютну перемогу у найвищому вітчизняному дивізіоні.

Чемпіонат України. 1-й тур

29 липня (субота)

«Металіст 1925» (Харків) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Юсов, 56 — Матвієнко, 30, Траоре, 47). Юніорські склади — 2:3.

«Шахтар»: Різник, Гочолейшвілі, Бондар, Матвієнко, Топалов (Педріньо, 79), Криськів, Бондаренко, Зубков, Кащук (Невертон, 73), Сікан (Кастільо, 89), Траоре (Келсі, 73).

Донецький «Шахтар» із упевненої перемоги розпочав новий сезон української прем'єр-ліги. У першому таймі поєдинку проти «Металіста 1925» підопічні Патріка ван Леувена почувалися повноцінними господарями, втіливши свою перевагу в забитий м'яч Матвієнка, а одразу після перерви зусиллями Траоре подвоїли свою перевагу. Харків'янам вдалося скоротити відставання до мінімуму завдяки голу Юсова, але на більше їх не вистачило. Більше того, куди ближчими до третього забитого м'яча були «гірники», у яких мінімум хет-трик мав оформляти Зубков, але в підсумку рахунок у матчі більше не змінювався.

«Рух» (Львів) — «Зоря» (Луганськ) — 2:1 (Руніч, 67, Климчук, 86 — Русин, 21). На 84-й хвилині вилучений Джордан («Зоря»). Юніорські склади — 1:0.

Бронзовий призер минулого чемпіонату України, луганська «Зоря», невпевнено розпочала новий сезон. Незважаючи на перевагу, якою заволодів «Рух» зі старту поєдинку, відкрити рахунок вдалося гостям у середині першого тайму. Утім, після перерви львів'янам вдалося відігратися, а після того, як «Зоря» залишилася в меншості, й узагалі вирвати перемогу.

28 липня (п'ятниця)

«Верес» (Рівне) — «Полісся» (Житомир) — 0:2 (Макуана, 2, Будківський, 39). На 57-й хвилині вилучений Гітченко («Полісся»), а на 87-й — Балан («Верес»). Юніорські склади — 0:0.

«Оболонь» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. Юніорські склади — 1:4.

Додамо, що в рамках 1-го туру української прем'єр-ліги у неділю, 30 липня, будуть зіграні наступні матчі: ЛНЗ — «Чорноморець», «Динамо» — «Минай», «Олександрія» — «Кривбас». Матч «Ворскла» — «Дніпро-1» перенесено на пізніший термін через участь обох команд у кваліфікації єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч 1-го туру УПЛ «Динамо» — «Минай».

Фото ФК «Шахтар»

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