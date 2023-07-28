«Полісся» у матчі з двома вилученнями здобуло дебютну перемогу в УПЛ: відеоогляди ігор

У п'ятницю, 28 липня, матчами у Києві та Житомирі стартував новий сезон в українській прем'єр-лізі.

Прем'єр Ліга. 1-й тур

«Верес» (Рівне) — «Полісся» (Житомир) — 0:2 (Макуана, 2, Будківський, 39). На 57-й хвилині вилучений Гітченко («Полісся»), а на 87-й — Балан («Верес»). Юніорські склади — 0:0.

За домовленістю між командами, номінально домашній матч для «Вереса» було зіграно в Житомирі, оскільки «Полісся» хотіло дебютний поєдинок у вітчизняній прем'єр-лізі провести саме в рідних стінах. У підсумку номінальні гості здобули перемогу завдяки двом голам у першому таймі у виконанні легіонера з Республіки Конго Макуани та ексфорварда збірної України Будківського.

Після перерви житомиряни залишилися в меншості після вилучення Гітченка (арбітр спочатку нагородив захисника «гірчичником» та призначив пенальті у ворота «Полісся», але потім змінив своє рішення, призначивши штрафний та вилучивши порушника з поля), але підопічні Юрія Калитвинцева вистояли, а на останні хвилини склади взагалі виявилися рівними після того, як другу жовту картку отримав захисник «Вереса» Балан.

Таким чином, «Полісся» здобув дебютну перемогу у прем'єр-лізі, а новачок команди, досвідчений голкіпер Денис Бойко, продовжив серію без пропущених м'ячів у найвищому вітчизняному дивізіоні, яка триває з… 2019 року. Щоправда, за цей час ексворотар «Дніпра», «Динамо» та низки інших клубів провів в УПЛ лише вісім матчів.

«Оболонь» (Київ) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. Юніорські склади — 1:4.

У дербі столичного регіону глядачі голів так і не побачили. Хоча моментів обидві команди створили достатньо, і вперед могли виходити як ковалівці, так і «пивовари». Але, мабуть, приберегли результативні удари на майбутні тури…

Додамо, що в рамках 1-го туру української прем'єр-ліги будуть зіграні наступні матчі: «Рух» — «Зоря», «Металіст 1925» — «Шахтар» (29 липня); ЛНЗ — «Чорноморець», «Динамо» — «Минай», «Олександрія» — «Кривбас» (30 липня). Матч «Ворскла» — «Дніпро-1» перенесено на пізніший термін через участь обох команд у кваліфікації єврокубків.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» та «Ворскла» дізналися потенційних суперників у Лізі конференцій, а «Дніпро-1» — можливих опонентів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.

Фото ФК «Полісся»

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