У ніч на неділю, 30 липня, на арені T-Mobile у Лас-Вегасі (США) відбувся довгоочікуваний боксерський поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу у напівсередній вазі (до 66,7 кг) між непереможними досі американцями Ерролом Спенсом (28 перемог, 22 з них — нокаутом, 1 поразка) і Теренсом Кроуфордом (40 перемог, 31 з них — нокаутом), котрий раніше вирубав росіянина. На кону стояли пояси 33-річного Спенса WBA Super, WBC та IBF, а також титул від WBO 35-річного Кроуфорда.

Перевага Теренса була видна з перших раундів поєдинку. У другій трихвилинці за 10 секунд до гонга Кроуфорд джебом відправив суперника в перший у кар'єрі Спенса нокдаун.

Ще двічі володар трьох поясів Спенс опинявся на настилі рингу в сьомому раунді, коли спочатку Теренс упіймав його правим аперкотом, а пізніше – правим хуком. У 9-й трихвилинці Кроуфорд кинувся добивати Спенса, і рефері зупинив побиття, зафіксувавши перемогу Теренса технічним нокаутом.

До речі, за підсумками восьми раундів Теренс впевнено вів у рахунку в записках всіх трьох суддів — 79:70.

Відеоогдяд бою Еррол Спенс — Теренс Кроуфорд

Як би там не було, Теренс Кроуфорд став першим в епоху чотирьох поясів (з 2007 року) абсолютним чемпіоном світу у двох вагових категоріях. 2017-го він став «абсолютом» у першій напівсередній вазі, коли переміг Джуліуса Індонго. Раніше по одному разу абсолютними чемпіонами світу ставали Олександр Усик (важка вага), Джош Тейлор (перша напівсередня), Сауль Альварес (друга середня), Джермелл Чарло (перша середня), Девін Хейні (легка) та Наоя Іноуе (найлегша).

До речі, тепер вже ексчемпіон світу Еррол Спенс після поразки заявив, що готовий скористатися правом на реванш. «Ми маємо зробити це знову. Виступлю набагато краще. Це буде набагато ближчий бій. Ймовірно, це буде у грудні», — сказав, зокрема, американець.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Теренс Кроуфорд побив свого співвітчизника Шона Портера в бою за титул чемпіона світу.

Фото Twitter Showtime Boxing

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