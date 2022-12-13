У вівторок, 13 грудня, в Токіо на «Аріаку Арена» пройшов бій за титул абсолютного чемпіона світу в найлегшій вазі між володарем чемпіонських поясів WBA Super, WBC та IBF непереможним японцем Наоєю Іноуе (24 перемоги, 21 з них — нокаутом), який у червні нокаутував філіппінця Ноніто Донейра, та чемпіоном WBO англійцем Полом Батлером (34 перемоги, 15 з них — нокаутом, 3 поразки).

Справжньої боротьби в ринзі глядачі не побачили. Іноуе, який займає другий рядок у рейтингу pound-for-pound (незалежно від вагової категорії), протягом усього поєдинку володів беззаперечною перевагою, щоразу дістаючи суперника ударами, а часом і зовсім знущався й відверто глузував із суперника.

У підсумку побиття завершилося в 11-му раунді. Вкотре «вибухнувши», японець серією ударів відправив Батлера на підлогу рингу, після чого той уже не піднявся.

Таким чином Іноуе завоював єдиний пояс, що бракував йому, продовжив свою вражаючу безпрограшну серію та став першим в історії Японії абсолютним чемпіоном світу з боксу. Легенда!

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможний українець Берінчик відібрав чемпіонський пояс у француза в андеркарді бою Ф'юрі — Чісора.

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