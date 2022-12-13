Іноуе — Батлер: відео яскравого нокауту в бою за титул абсолютного чемпіона світу
У вівторок, 13 грудня, в Токіо на «Аріаку Арена» пройшов бій за титул абсолютного чемпіона світу в найлегшій вазі між володарем чемпіонських поясів WBA Super, WBC та IBF непереможним японцем Наоєю Іноуе (24 перемоги, 21 з них — нокаутом), який у червні нокаутував філіппінця Ноніто Донейра, та чемпіоном WBO англійцем Полом Батлером (34 перемоги, 15 з них — нокаутом, 3 поразки).
Справжньої боротьби в ринзі глядачі не побачили. Іноуе, який займає другий рядок у рейтингу pound-for-pound (незалежно від вагової категорії), протягом усього поєдинку володів беззаперечною перевагою, щоразу дістаючи суперника ударами, а часом і зовсім знущався й відверто глузував із суперника.
. @NaoyaInoue410 's having fun in there #InourButler x @ESPNPlus pic.twitter.com/aeGCIHMzfX— Top Rank Boxing (@trboxing) December 13, 2022
У підсумку побиття завершилося в 11-му раунді. Вкотре «вибухнувши», японець серією ударів відправив Батлера на підлогу рингу, після чого той уже не піднявся.
UNDISPUTED.— Top Rank Boxing (@trboxing) December 13, 2022
POUND FOR POUND NO.
All hail @NaoyaInoue_410 #InoueButler pic.twitter.com/rPFdeKZy2k
Таким чином Іноуе завоював єдиний пояс, що бракував йому, продовжив свою вражаючу безпрограшну серію та став першим в історії Японії абсолютним чемпіоном світу з боксу. Легенда!
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