У Сумах зросла кількість загиблих та поранених внаслідок удару по навчальному закладу (фото, відео)

У Сумах ліквідовують наслідки нічної атаки ворога, під час якої, за новими оперативними даними, загинуло двоє містян, ще близько 20 — постраждали (троє залишаються в лікарні).

Як повідомили у міській раді, внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано та пошкоджено корпуси закладу професійно-техніної освіти. Також пошкоджень зазнали два сусідні гуртожитки.

Стан гуртожитку теж під питанням

Нині на місці влучання працюють 36 працівників ДСНС, сім одиниць техніки, та стільки ж одиниць комунальної техніки.

Тимчасове житло надано 13 особам.

Своєю чергою у ДСНС відзначили, шо окрім демонтажу пошкоджених будівельних конструкцій та проведення пошукових робіт, рятувальники здійснювали гасіння виявлених осередків горіння. Загоряння було ліквідовано о 03:04 30 липня.

Нагадаємо, що за повідомленням Генерального штабу ЗСУ, цієї ночі ворог також бомбив Зміїний і намагався «Шахедами» вразити аграрні підприємства півдня України. Там теж довелося ліквідовувати пожежі.

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