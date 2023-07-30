Вночі ворог бомбив Зміїний і намагався «Шахедами» вразити аграрні підприємства півдня України

Наприкінці дня 30 липня російський ворог атакував не лише Запоріжжя, але не залишав у спокої і стратегічні об'єкти півдня України. Зокрема, за повідомленням Оперативного командування «Південь», тактичною авіацією в Чорному морі втретє цього місяця було атаковано острів Зміїний — в районі острова скинуто дві авіабомби невстановленого зразку.

Посеред ночі зі східного узбережжя Азовського моря ударні безпілотники типу «Shahed-136 «було випущено по аграрних підприємствах Херсонщини та Криворізького району Дніпропетровщини. І хоча всі 4 безпілотники було знищено силами протиповітряної оборони, уламки впали на територію однієї з агрофірм, де виникла пожежа зернового сховища.

«Пошкоджено складські приміщення. Люди не постраждали», — констатують військові.

«Авіація Сил оборони за минулу добу завдала до 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Також 29 липня протиповітряною обороною було знищено чотири розвідувальні БпЛА оперативно-тактичного рівня», — додають у Повітряних силах ЗСУ.

Інфографіка Повітряних Сил

У Генштабі ЗСУ підсумовують, що загалом протягом минулої доби ворог завдав 8 ракетних, 33 авіаційних ударів та здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є постраждалі серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки.

Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневій позиції, один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника.

Крім того, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила про певні оперативні успіхи на Півдні України.

«Сьогодні поступово, але впевнено просуваємось на Бердянському і Мелітопольському напрямку. По всіх напрямках наступу тривають бої. Наші оборонці роблять свою роботу довкола декількох населених пунктів», — написала вона в мережі.

Тим часом на Північному флангу, за її інформацією, тривають бої без зміни положень. На Бахмутський напрямок ворог зараз стягує додаткові сили і засоби, у самому місті Бахмут тривають обстріли з обох сторін. Ворог інтенсивно веде вогонь в тому числі з великокаліберних кулеметів, ПТУРів, розгорнув систему спостереження.

Як відомо, раніше Маляр висловила думку про те, що з час контрнаступу на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках Сили оборони здійснили два дива, які в майбутньому напевне увійдуть в підручники військової науки.

Нагадаємо, що в ніч на 30 липня ударні БПЛА завдали ударів по об'єктах у москві (зокрема атаковано діловий центр «Москва-Сіті») та в анексованому Криму.

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