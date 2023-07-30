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Окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу у Сумах: є жертви (фото, відео)

8:46 30 липня 2023
Наслідки ворожого влучання у Сумах

Після обстрілу ракетами Запоріжжя армія рф увечері 29 липня завдала ракетного удару по Сумах, зруйнувавши один із корпусів навчального закладу.

За повідомленням МВС, загинула людина, щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення.

«Внаслідок російського ракетного удару по Сумах зруйнований один з корпусів навчального закладу. Вибух пролунав близько 20:00», — йдеться у повідомленні Суспільне.Суми.

Відомо, що у сусідніх будинках вибуховою хвилею було вибито вікна. Також пошкоджень зазнав розташований поруч православний храм.

Нагадаємо, що востаннє Суми зазнавали атаки безпілотників ворога 3 липня. Тоді БПЛА влучив у п’ятиповерхівку у середмісті, одна людина загинула.

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Окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу у Сумах: є жертви (фото, відео)

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