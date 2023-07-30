«Саудити так вирішили»: експерт пояснив, чому до осені вартість бензину в Україні може зрости до 60 гривень за літр

Засновник мережі АЗС «Прайм» та експерт ринку автомобільного палива Дмитро Леушкін закликає готуватися до нового зростання цінників на АЗС

«Привіт з Великого Ер Ріяда. Саудити голосно сказали світові:

— Хочете Ви чи не хочете, подобається Вам чи не подобається. Але нафта буде 90 доларів за бочку (барель). І нам все одно які там фактори ви все протиставляєте. Ми — нафтові королі, ми покажемо, що тільки ми регулюємо ціну на чорне золото", — пише у соцмережі Леушкін,

«І все. Після цього заявили про чергове зменшення видобутку на 1 млн барелів. Так би мовити контрольний в голову.

Нафта полетіла вгору. Формула проста для нас. 90 доларів бочка нафти на світовому ринку = 60 гривень літр бензину на АЗС в Україні.

Коли? Ну давайте просто прикинемо на пальцях, так би мовити. Протягом серпня нафта дорожчатиме до 90 дол, з якимись невеликими відскоками, природно. Котирування дизеля (Газойль) йде як нитка за голкою. На колонці ціна змінюється за середньою закупівлею мереж АЗС за останні 2−3 тижні. Тобто у середині вересня все станеться. Але це ще досить оптимістичний сценарій.

Найімовірнішим буде сюжет, коли ціни на гривню-дві зростатимуть щотижня до кінця літа.

Що може стати на заваді? Чесно скажу — нічого. Якщо саудити так вирішили, то вони тільки можуть розмотати ситуацію у зворотному напрямку. Може тільки старий Байден там щось з ними вирішити, когось іншого вони слухати і не стануть. Але й йому треба дуже сильно вигнутись, щоб його почули.

Імовірність прогнозу — 90%. А ми якраз податки повернули, паливників силовики кошмарити почали))) Просто Джек-Пот, Панове", — зазначає експерт.

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