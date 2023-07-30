Купатимуться в грошах: супермісяць 1 серпня принесе успіх трьом знакам зодіаку

Останній літній місяць настане вже 1 серпня. При цьому воно збігається з другим супермісяцем 2023 — моментом, коли Місяць наближається максимально близько до Землі — якщо звичайна відстань між супутником і нашою планетою становить 384 400 км, то на початку серпня Місяць буде на відстані лише 357 530 км від Землі.

Повний місяць на початку серпня називається «Осетровим» (індіанці Північної Америки саме в серпні ловили найбільше риби на зиму), нагадує УНІАН .

Спостерігати Повний Місяць та Супермісяць можна буде 1 серпня 2023 року о 21:31 за київським часом.

Заборони для повні

Повний місяць дуже сильно впливає на людину, особливо — на жінок. Вони стають нервовими та імпульсивними, не виключені загострення хронічних захворювань, поява безсоння та апатії. Особливу обережність мають виявляти пішоходи та водії на дорогах зростає кількість нещасних випадків.

Що не бажано робити в повний місяць:

вступати в конфлікт — можливо багато провокацій, але на них не слід реагувати;

розпочинати нову роботу, бізнес;

займатися важкою працею;

брати гроші у борг, оформляти кредити;

піддаватися негативним думкам;

вживати алкоголь, важку їжу.

Що можна робити в повний місяць

Пріоритетні відносини пов'язані із завершенням будь-якого процесу:

закінчення розпочатих справ;

прибирання будинку;

примирення з тими, з ким у сварці;

втілення у життя творчих задумів та планів;

початок дієти, догляд за тілом.

Слідкуйте у цей період за думками і намагайтеся займати голову тільки добрими думками.

Але найбільше від Осетрової повні виграють представники трьох знаків Зодіаку.

Рак

Перший день серпня подарує Ракам шанс на щастя. Ви зможете забути про погане та рухатися тільки вперед. Подумайте про глобальні цілі, настав час себе реалізувати, прибуток ллється рікою. Не бійтеся проблем, всі вони рано чи пізно наважаться. А незначні невдачі варто ігнорувати, не зациклюйтесь на поганому. Однак пам'ятайте, що такий шанс на щастя дається нечасто, не проґавте його.



Терези

Терезів чекає не тільки прибуток, а й любовні пригоди. Ви зможете знайти людину, яка стане найнадійнішим супутником і у всьому вам допомагатиме. З ним ви можете прожити все життя. Тим не менш, щоб все вийшло, вам потрібно відпустити всі образи та страхи. «Вчіться знову довіряти людям і не бійтеся ризикувати. Ви заслуговуєте на те, щоб насолоджуватися життям», — закликають езотерики.

Водолій

Повний місяць все змінить у житті Водоліїв. Ви не повірите своїм очам, але події все дивуватимуть і дивуватимуть. Представники цього знака Зодіаку зможуть скласти ідеальний план, який приведе до неземного багатства. Опишіть усі свої думки та ідеї, складіть список цілей. Візуалізуйте свій успіх і не бійтеся мріяти. Настав час брати все у свої руки!

Зазначимо також, що початок серпня відзначиться і незначними магнітними збуреннями, проте сильних магнітних збурень слід чекати лише в середині місяця.

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