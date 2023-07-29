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Суспільство та люди

Небезпечні дати: коли в серпні очікувати магнітних бурь

18:07 29 липня 2023
дівчина

Щомісяця Землю накривають магнітні бурі. Це явище обумовлене збуренням магнітного поля Землі, спричиненим спалахами на Сонці.

Такі коливання можуть негативно впливати на роботу систем зв'язку та людське здоров'я.

Геомагнітні збурення бувають з низькою, помірною та сильною активністю.

Навіть невелике підвищення активності може вплинути на здоров'я людей.

Сильні магнітні бурі можна очікувати у середині серпня, пише ТСН.

Ще буде два періоди, коли Землю накриють бурі середньої потужності, а саме:

2−3 серпня — буря середньої потужності;

16−17 серпня — буря сильної потужності;

18−20 серпня — буря середньої потужності.

Під час геомагнітної активності можуть загострюватись хронічні захворювання. В ці дати не варто займатися важкою фізичною роботою або спортом, а натомість більше відпочивати.

Лікарі радять:
- пити більше рідини, зокрема зеленого або трав'яного чаю;

- відмовитись від алкоголю, сигарет, кальяну, кави;

- зменшити кількість смаженої, жирної та гострої їжі в раціоні;

- їсти більше зелені й сезонних овочів;

- проводити більше часу на свіжому повітрі, гуляти пішки;

- менше нервувати;

- перед сном приймати холодний душ.

Раніше ми розповідали про те, яку спеку може витримати організм людини.

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