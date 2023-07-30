Українських безробітних очікують масові перевірки: що з'ясовуватимуть

В Україні, де нещодавно запровадили новий порядок реєстрації безробітних, хочуть перевірити безробітних щодо обґрунтованості виплат матеріального забезпечення. Мінекономіки виставило на громадське обговорення відповідний проект наказу.

Порядок перевірок щодо безробіття був і раніше, але тепер його хочуть кардинально змінити.

Як зазначено у пояснювальній записці до проекту, його розроблено за дорученням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Документом визначається механізм розслідування страхових випадків та обґрунтованості призначення та виплати матеріального забезпечення, зокрема:

• порядок обміну відповідною інформацією між Державним центром зайнятості, Мінфіном, Мін'юстом, ДПС, ПФУ та Адміністрацією Держприкордонслужби;

• порядок здійснення звірки/перевірки інформації (відомостей), поданих особою під час реєстрації або перереєстрації її як безробітної та протягом перебування особи у статусі зареєстрованого безробітного, на підставі якої (яких) надається статус зареєстрованого безробітного, призначається та виплачується матеріальне забезпечення на випадок безробіття, надаються соціальні послуги, а також відомостей, на підставі яких надається застрахованій особі допомога з часткового безробіття;

• порядок проведення перевірки у страхувальника, роботодавця або фізичної особи-підприємця, яка є застрахованою особою, у разі виявлення невідповідності (невідповідностей) інформації (даних) за наслідками проведення розслідування;

• складання відповідного акта за наслідками проведення перевірки.

Також при необхідності розслідування страхових випадків та обґрунтованості виплат проводитиметься шляхом проведення виїзних планових та позапланових перевірок страхувальників. Якщо під час розслідування безробітного викрито порушення правил, з нього можуть зняти статус, а бюджетну допомогу доведеться повернути.

До розслідувань пропонують залучати навіть прикордонників, а також запитувати дані з інших країн — чи немає на їхній території наших громадян, які претендують на допомогу по безробіттю. Тобто стати на облік на біржу праці в Україні, отримувати допомогу та, наприклад, виїхати до Європи на роботу чи сидіти там на виплатах для біженців не вдасться.

Як писали «ФАКТИ», в Україні тепер статус безробітного можна отримати через «Дію». Також в Україні спростили систему звільнення та розірвання трудових договорів для внутрішньо переміщених осіб.

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