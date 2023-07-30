Круті зміни: які нововведення змінять життя українців із 1 серпня

У серпні в Україні у різних сферах життя відбудуться важливі зміни: змінять правила мобілізації та видачі повісток, а деякі категорії військовослужбовців отримають додаткові грошові винагороди. Для підприємців повернуть довоєнні податки, деякі переселенці залишаться без виплат.

Так, у серпні військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду у 6000 гривень щомісяця, крім основної зарплати. Раніше строковики не отримували додаткових винагород.

Також по 100 тисяч гривень щомісяця нараховуватимуть бійцям, які:

• отримали поранення під час служби та перебувають на стаціонарному лікуванні;

• перебувають у відпустці з лікувальною метою;

• є полоненими, які зникли безвісти, заручниками або інтернованими в інші країни;

• загинули під час захисту Батьківщини.

В останніх двох випадках виплати отримають найближчі родичі військових.

Також по 2350 гривень щомісяця виплачуватимуть курсантам вищих військових навчальних закладів чи закладів із військовою кафедрою чи факультетом. Військовослужбовцям, які обіймають інструкторські чи керівні посади у частинах, виплачуватимуть додаткову винагороду у розмірі 15−30 тисяч гривень залежно від кваліфікації.

З серпня не підлягатимуть мобілізації чоловіки, які:

• хворіють на тяжкі захворювання, такі як СНІД, гепатит, туберкульоз тощо;

• нещодавно перенесли операцію;

• перенесли операцію із встановленням металоконструкцій;

• мають значні деформації кісток чи тяжкі захворювання опорно-рухового апарату;

• засуджено під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини.

При цьому чоловікові варто мати документи, що підтверджують право на відстрочення мобілізації.

З 1 серпня в Україні також діятимуть три види повісток:

• Порядок денний для уточнення даних.

• Порядок денний на проходження військово-лікарської комісії, яка зобов'язує призовника пройти медобстеження. До такого порядку додається картка медогляду військовозобов'язаного.

• Мобілізаційне розпорядження. Цей порядок денний видають військовозобов'язаному після проходження ВЛК, якщо його визнано придатним до служби. При неявці за такою повісткою настає кримінальна відповідальність.

Також з 1 серпня солдати строкової служби за своїм бажанням можуть перевестись до категорії мобілізованих.

В Україні на 1 серпня заплановано скасування пільг для ФОП та повернення перевірок для грального бізнесу, фінунслуг та підакцизних товарів. В Україні повернуть довоєнні податки для ФОП. Цей законопроект ухвалено в рамках вимог Міжнародного валютного фонду. Якщо Україна їх виконає, то зможе розраховувати на фінансування МВФ.

З 1 серпня в Україні скасовується єдиний податок для ФОП 3 групи у розмірі 2% від суми доходу. А для ФОП 1 та 2 групи повернуть обов'язкову сплату ЄСВ, яку з початком повномасштабної війни скасували.

Підприємці 3 групи зі скасуванням єдиного податку зможуть самостійно вибрати, за якою ставкою сплачувати податки, та подати відповідні документи до серпня. Якщо вони цього не зроблять, будуть автоматично переведені на довоєнну ставку. А якщо підприємець зареєстрував ФОП під час війни та обрав ставку 2%, то його автоматично переведуть на ставку 5%.

Для ФОП, які працюють у прифронтових територіях та зоні бойових дій, будуть послаблення. Вони зможуть сплачувати ЄСВ та єдиний податок добровільно.

У серпні також автоматично продовжать виплати переселенцям до 31 січня 2024 року. Жодних документів подавати не потрібно. Нагадаємо, що дітям та переселенцям з інвалідністю виплачують по 3000 гривень на місяць, а решті осіб — по 2000 гривень.

З 1 серпня скасують виплати для деяких категорій біженців. Гроші не отримають переселенці, які:

• перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль і не мають документально підтверджених обґрунтованих причин, таких як оздоровлення дитини або догляд за хворою дитиною, перебування на лікуванні, реабілітації, стажуванні чи відрядженні;

• повернулися на колишнє місце проживання, з якого раніше тікали;

• засуджені за колабораціонізм;

• відбувають покарання у місці позбавлення волі.

З 1 серпня Національний банк посилює контроль за внесенням готівки на картку. Тепер при поповненні картки через термінал після внесення грошей платнику потрібно буде ввести номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим СМС. Тільки після цього гроші буде нараховано на рахунок. Тому для поповнення картки беріть телефон.

Зроблено це з метою боротьби із незадекларованими доходами громадян. Також номер телефону людини, яка здійснювала операцію, буде вказана на квитанції.

Як писали «ФАКТИ», днями «Нафтогаз» перестав бути постачальником останньої надії.

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