В серпні точно не мобілізують: хто з українців до кінця літа має право на відстрочку

Верховна Рада затвердила подовження в Україні строку дії воєнного стану та загальної мобілізації з 18 серпня на 90 діб.

Тому багатьох українців цікавить питання, кого мобілізують в першу чергу, а хто може отримати відстрочку.

Про це пише ТСН.

Зокрема, не підлягають мобілізації українці із тяжкими хворобами:

які мають захворювання опорно-рухового апарату, значні деформування кісток, хворі на такі тяжкі хвороби як СНІД, гепатити, туберкульоз і т.п.;

які нещодавно перенесли операцію;

яким під час операції встановили металоконструкції.

Втім, визнаним непридатними до військової служби через стан здоров'я військовослужбовцям через пів року потрібно буде знову пройти лікарську комісію.

Також не зможуть мобілізувати засуджених за тяжкі злочини -- якщо особа має судимість за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, її виключають з військового обліку.

Не будуть мобілізовані і українці призовного віку, які мають право на відстрочку

Щоб підтвердити право на відстрочку, військовозобов'язаний повинен надати відповідний пакет документів, що доводить підстави потенційної відстрочки.

Хто може отримати відстрочку від мобілізації в серпні

Заброньовані органами влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами та організаціями (в установленому Кабінетом Міністрів порядку)

Народні депутати

Працівники військового управління та правоохоронних органів

Студенти, асистенти-стажери, аспіранти та докторанти на денній чи дуальній формі навчання, відстрочка також надається студентам іноземних вишів на дистанційному навчанні. В проміжний період між бакалавратом і магістратурою, або між магістратурою та аспірантурою право на відстрочення втрачається. А після повторного зарахування відстрочка знову надається

Наукові та науково-педагогічні працівники вишів, наукових установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, педагогічні працівники закладів професійної (професійно-технічної) освіти, шкільні вчителі, які працюють не менше ніж на 0,75 ставки

Працівники органів та підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій

Військовозобов'язані, чий близький родич загинув або пропав безвісти через військові дії

Військовозобов'язані, які мають батьків, дитину, чоловіка або дружину з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо їх не може утримувати ніхто інший

Військовозобов'язані, які мають дитину, і чия дружина (чоловік) проходить військову службу

Визнані особами з інвалідністю або непридатними до військової служби

Особи, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я (до 6 місяців)

Багатодітні батьки (троє та більше дітей віком до 18 років)

Батьки-одинаки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років

Батьки або опікуни дитини з інвалідністю або важкою хворобою.

При цьому зазначається, що наведений вище перелік є спрощеним, кожен конкретний випадок потрібно аналізувати на відповідність ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», щоб зрозуміти чи можливо отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Нагадаємо, юристи дали поради щодо процедури оскарження рішення про мобілізацію.

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