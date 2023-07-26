«Нафтогаз» перестав бути постачальником останньої надії: що чекає на споживачів газу

Державна компанія «Нафтогаз України», яка з травня 2022 року стала для майже 9 мільйонів споживачів газу постачальником останньої надії (ПОН), замінивши постачальників, що не могли більше виконувати свої функції, з 22 липня фактично більше на є компанією-ПОН — сплив термін відповідних зобов`язань, покладених на НАК.

Як пише «Інформатор-Україна», є кілька варіантів того, як надалі працюватиме газовий ринок.



Перший — Кабмін продовжить терміни визначення «Нафтогазу» постачальником останньої надії.

Другий варіант — якщо уряд нічого не зробить для призначення нового ПОН, ринок залишиться взагалі без постачальника останньої надії.

«Це означає, що, якщо з якихось причин колишній договір на постачання газу не діє, є борги або ваш постачальник газу вже не може забезпечувати вас ресурсом, то, продовжуючи споживати газ, ви стаєте фактично злодієм. І за такий несанкціонований відбір газу можуть покарати. Вже через день можуть приїхати газовики та перекрити вам краник. А, якщо й постачатимуть газ, то вже за іншою ціною, набагато вищою за ринкову, до 25 гривень за куб», — коментує другий варіант аналітик Інституту стратегічних досліджень Юрій Корольчук.

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Третій варіант — ринок працюватиме без ПОН, але споживачі цього навіть не помітять.

«Оскільки „Нафтогаз“ останнім часомсильно наростив клієнтську базу, у постачальника останньої надії, який зазвичай підхоплював клієнтів інших газовиків, вже особливої потреби немає. Люди та підприємства просто обслуговуватимуться на звичайних контрактах „Нафтогазу“ за стандартними тарифами, наприклад, населення — близько 8 гривень за кубометр і цінник не залежатиме від наявності у них боргів», — таку думку висловив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

Журналісти під виглядом клієнтів з Києва, які обслуговуються на умовах ПОН, зателефонували до контакт-центру «Нафтогазу» та запитали, що наразі треба робити і за якім тарифом платити за газ.

Співробітників масмедіа оператор запевнила, що все буде як раніше — за газ треба платити «Нафтогазу» за тарифом 7,96 гривень за куб, за розподіл — до «Київгазу». Пеня на борги до закинчення вийськового стану не нараховується.

Втім, наразі залишається незрозумілим, як в такій ситуації бути теплокомуненерго, у яких з тих чи причин тимчасово нема договору з НАКом. Якщо компанії-ПОН не буде, ніхто давати їм газ не зобов`язаний. А це означає перебої з опаленням та гарячою водою.

Нагадаємо, що нещодавно до НАК «Нафтогаз України» передали клієнтів компанії «Київоблгаз», що входила до групи РГК олігарха Дмитра Фірташа, а також «Житомиргазу» та «Львівгазу».

Фото Pixabay



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