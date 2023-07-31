Нічний удар ворога по Харкову: на складі спалахнула пожежа, є постраждалий

Близько півночі 31 липня російський ворог завдав чергових ракетних ударів по Харкову та області, застосувавши зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) С-300.

Про це повідомив спікер Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Внаслідок удару з комплексу С-300 у Харкові постраждала щонайменше одна людина — чоловік, який перебував у в районі епіцентру вибуху, отримав тілесні ушкодження. Постраждалий — 61-річний охоронець. Внаслідок ворожої атаки в Новобаварському районі ракета поцілила у складські приміщення одного з комерційних підприємств, спалахнула пожежа на площі близько 200 кв.м.

Ще одна російська ракета поцілила по території приватного домоволодіння у населенному пункті Великий Бурлук Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

«За фактом цих обстрілів відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 Кримінального кодексу України — це порушення законів та звичаїв ведення війни», — зазначив представник Харківської обласної прокуратури.



Як заявив пізніше мер Харкова Ігор Терехов, було два «прильоти», зафіксовано потрапляння по нежитлових приміщеннях.

Нагадаємо, що напередодні ворог завдав удару по Сумах, де був зруйнований один із корпусів навчального закладу. Внаслідок атаки рашистів загинула людина, щонайменше п'ятеро осіб отримали поранення.

Фото ДСНС

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