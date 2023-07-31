Знищено велику кількість особового складу і техніки ворога: в Міноборони розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка раніше повідомляла про просування ЗСУ на Бердянському та Мелітопольскому напрямку, розповіла, що за минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що протягом усього тижня українські підрозділи на цьому напрямку наступали з різним успіхом. «Ворог там вгризається в кожен метр землі. Це все йде під щільним ворожим вогнем, розмінуванням», — додала заступниця міністра.

За її словами, на схід росія підтягує велику кількість військ, свої професійні підрозділи. Проте українські війська просувалися вперед на південному фланзі в районі Бахмута.

«Якщо говорити взагалі про наш наступ там, то це звільнених 37 кв. км. І за минулий тиждень наші там звільнили 2 кв. км. Не варто вимірювати цифрами такі просування. Оскільки там, окрім просування вперед, була знищена велика кількість особового складу ворога. І знищена велика кількість техніки», — розповіла Ганна Маляр.

В Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються наступати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута. Зокрема, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначав, що росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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