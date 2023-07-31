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Знищено велику кількість особового складу і техніки ворога: в Міноборони розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

9:46 31 липня 2023
РСЗВ

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, яка раніше повідомляла про просування ЗСУ на Бердянському та Мелітопольскому напрямку, розповіла, що за минулий тиждень Сили оборони України звільнили 2 кв. км території на Бахмутському напрямку.

В ефірі телемарафону вона зазначила, що протягом усього тижня українські підрозділи на цьому напрямку наступали з різним успіхом. «Ворог там вгризається в кожен метр землі. Це все йде під щільним ворожим вогнем, розмінуванням», — додала заступниця міністра.

За її словами, на схід росія підтягує велику кількість військ, свої професійні підрозділи. Проте українські війська просувалися вперед на південному фланзі в районі Бахмута.

«Якщо говорити взагалі про наш наступ там, то це звільнених 37 кв. км. І за минулий тиждень наші там звільнили 2 кв. км. Не варто вимірювати цифрами такі просування. Оскільки там, окрім просування вперед, була знищена велика кількість особового складу ворога. І знищена велика кількість техніки», — розповіла Ганна Маляр.

В Генштабі ЗСУ повідомляли, що українські військові продовжують наступальні дії північніше та південніше Бахмута. При цьому російські війська намагаються наступати у районі Кліщіївки на південь від Бахмута. Зокрема, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий зазначав, що росія втратила на Бахмутському напрямку більше військ, ніж під час війни в Афганістані.

Фото зі сторінки Генштабу ЗСУ

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