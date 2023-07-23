Росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії, є руйнування

Російські окупанти цієї ночі знову обстрілювали населені пункти Дніпропетровської області, застосовуючи для ударів важку артилерію. Внаслідок ворожих атак є пошкодження будинків та іншої інфраструктури у Нікополі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

Чиновник уточнив, що під ударами окупантів опинилися місто Нікополь та Марганецька громада.

Внаслідок атак у Нікополі були пошкоджені 3 приватні будинки та 3 господарські споруди.

Наслідки прильоту

«Зачепило легковий автомобіль та лінію електропередач», — додав він.

Також голова ОВА зазначив, внаслідок цих ударів ніхто з громадян, на щастя, не постраждав.

Наразі фахівці обстежують атаковані території та з'ясовують їх наслідки.

Нагадаємо, що війська рф обстрілюють територію Дніпропетровської області практично щодня. Загарбники для ударів активно застосовують реактивну та важку артилерію, що розташована на іншому березі Дніпра. Часто під удар потрапляє Нікополь та прилеглий район.

Також ворог не полишає у спокої Одесу — минулої ночі місто вкотре було піддане жорстоким ракетним ударам з моря.

Фото Дніпропетровської ОВА

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