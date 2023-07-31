Кайлі Міноуг відкриє свою першу резиденцію й нічний клуб Voltaire в Лас-Вегасі

Австралійська попзірка та виконавиця хіта «Padam Padam» Кайлі Міноуг, яка відмовилася брати участь у концерті з нагоди коронації Чарльза III, відкриє новий нічний клуб Voltaire 3 листопада.

Це станеться після виходу її нового альбому «Tension», реліз якого запланований на 22 вересня. До альбому, зокрема, увійде її світовий хіт «Padam Padam», з яким Міноуг дебютувала на шоу American Idol у травні.

Відомо, що Voltaire, розрахований на 1000 місць, має на меті розмити «межі між закритим клубом, концертом і місцем для безперервних розваг». Міноуг, вочевидь, вважає, що це місце стане для неї гарним майданчиком не лише для її першої резиденції в Лас-Вегасі, але й у всіх Сполучених Штатах.

«Дух Voltaire — це дух чистої, автентичної веселості. Це те, з чим я резоную як артистка, — сказала вона у своїй заяві. — Мій новий альбом Tension — це простір, де інтимне та універсальне поєднуються, і Вольтер представляє саме це».

Співачка також залучила дизайнера, який раніше працював з Бейонсе та Мерайєю Кері, до розробки костюмів від кутюр для резиденції. Простір для проведення заходів, який вирізняється «захопливим тематичним дизайном замкової кімнати « та сучасним артдеко, був розроблений лауреатом премії «Еммі» художником-постановником Дереком Маклейном, відомим своєю роботою над «Мулен Руж».

Квитки до резиденції Міноуг надійдуть у продаж 9 серпня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на концерті Тейлор Свіфт у США тисячі фанатів своїми танцями викликали землетрус.

3

Читайте нас у Facebook та Instagram