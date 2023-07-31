Серпень буде дуже складним: українців попередили про можливий дефіцит електроенергії

У серпні виробництво електроенергії в Україні, тарифи на яку підвищили на початку літа, зменшиться через ремонтні роботи на енергоблоках.

Про це повідомили у Національній енергетичній компанії (НЕК) «Укренерго».

«Серпень прогнозується найскладнішим для енергосистеми через подальше виведення у ремонти деяких енергоблоків. Це суттєво зменшить доступний обсяг потужностей для покриття споживання», — йдеться в повідомленні.

У компанії зазначили, що компенсувати обсяг потужностей можна буде частково через імпорт електроенергії з Європи, а також економне використання електроенергії споживачами. Наразі обмеження споживання в Україні не прогнозується.

Як відомо, російські окупанти з жовтня 2022 року та майже до березня 2023 року масовано обстрілювали енергетичну систему України. Загарбники намагалися спричинити блекаут. Внаслідок численних російських атак енергетичні об'єкти України були сильно пошкоджені. Через це в Україні восени та взимку діяли графіки відключення світла, а громадян закликали заощаджувати електроенергію та не перевантажувати систему.

Фото Pixabay

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