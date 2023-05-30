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Україна

Тепер точно будемо платити більше: Кабмін затвердив нову ціну на електроенергію

16:57 30 травня 2023
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Кабінет Міністрів затвердив підвищення тарифу на електроенергію для населення. Як і передбачалося, тариф буде єдиним, тобто не залежатиме від обсягу споживання ресурсу, і складе 2,64 гривень/кВт-год, тобто буде нижчим, ніж пропонував галузевий регулятор (НРЕКП) — 2,88 гривень.

Про це з посиланням на власне джерело в Міністерстві енергетики повідомляє РБК-Україна.

Необхідність перегляду тарифу аргументовано потребою в коштах для відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів російських окупантів.

Довідково: діючий тариф для споживачів, які використовують до 250 кВт-год на місяць, становить 1,44 грн/кВт-год, а для споживачів, що використовують понад 250 кВт-год, — 1,68 грн/кВт-год.

Нагадаємо, після масштабних обстрілів низки міст України, в т. ч. Києва, там почалися аварійні відключення електроенергії.

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