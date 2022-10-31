По три рази на день: оприлюднено нові графіки відключення електроенергії у Києві

Після кількох масованих атак російських фашистів по Україні зруйновано 18 об'єктів критичної інфраструктури.



Зокрема, у Києві майже 80% населення залишилось без води. Світло пропало на лівому березі столиці та частково на правому.



У ДПЕК «Київські електромережі» повідомили, що графіки аварійних відключень, які встановили раніше, вже не є актуальними. Тепер електрику у столиці відключатимуть тричі на день.



«Згідно з попереднім розкладом, електроенергію вимикатимуть на 8−12 годин. Після ракетної атаки армії росії вводяться екстрені аварійні відключення поза графіком», — йдеться у повідомленні.

Компанія YASNO розробила нові графіки, їх можна переглянути тут .



Фахівці «Київводоканалу» працюють, аби швидше стабілізувати роботу водопровідних станцій.



«80% споживачів столиці були без водопостачання. 350 тисяч квартир Києва — без електрики. Станом на 17:00 без світла у столиці 270 тисяч квартир. І 40% споживачів столиці — без води», — повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Він зазначив, що водопостачання лівого берега відновлено. Роботи щодо відновлення водопостачання правобережної частини столиці продовжуються.



«Світло повернули мешканцям Троєщини та частково — Подолу. Підключення об'єктів Київводоканалу до електроенергії завершується, що дозволить відновлювати водопостачання. Енергетики планують стабілізувати ситуацію зі світлом приблизно о 9−10 вечора», — уточнив Кличко.



Він нагадав, що навіть повернувши постачання електроенергії, відключення будуть застосовувати, тому що ситуація складна.



За словами мера, за допомогою генераторів відновили електропостачання 27 бюветів, деякі бювети ще на стадії підключення.



«У київському метрополітені з 1 листопада буде змінено графік руху поїздів. У пікові години інтервали між поїздами становитимуть 4−5 хвилин, а в інший час — 8−10 хвилин. Такий режим роботи метро дозволить заощаджувати споживання електроенергії», — додав він.



Нагадаємо, сьогодні по Україні рашисти випустили понад 50 ракет. Запуски йшли хвилями. Постраждали промпідприємства та об'єкти критичної інфраструктури. За дві години ЗСУ збили 44 ракети.

153

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram