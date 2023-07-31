Вилучено майже 60 млн грн готівкою в еквіваленті: в Україні заблокували обмінники, які використовували російські платіжні системи

Детективи Бюро економічної безпеки України, які раніше викрили схеми розкрадання бюджетних грошей посадовцями Гостомельської селищної військової адміністрації, спільно з кіберфахівцями Служби безпеки України викрили фізичних та юридичних осіб, які організували тіньову схему грошових переказів через заборонені в Україні російські платіжні системи: «Юmoney» та «Webmoney».

Як повідомляють в БЕБ, зловмисники забезпечуваили роботу як підпільних пунктів обміну, так і онлайн-обмінників, через які проводили транзакції криптовалют, електронних грошей, російського рубля. Операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках, з використанням підроблених документів на переказ, платіжних карток тощо.

Легалізація коштів здійснювалася в інтересах спецслужб країни-агресора, представників «хакерського середовища», а також клієнтів з високоризикового сегменту.

За результатами 22 обшуків у Києві, Харкові, Рівному та Сумах виявлено та вилучено кошти в доларах США, євро, польських злотих, фунтах стерлінгів, швейцарських франках тощо, що в загальному еквіваленті становить майже 60 млн грн.

Фото БЕБ

Також вилучено технічні засоби, на яких фіксувалися операції по транзакціях та конвертації електронних грошей, криптовалюти і російського рубля.

Наразі одному з фігурантів повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), стосовно ще двох осіб задокументовано докази причетності до згаданої протиправної діяльності, готується клопотання про оголошення їм про підозру.

Нагадаємо, що у Києві кіберполіція викрила схему, яку створили мешканці Одещини, Київщини та житель рф. Вони під час блекаутів створювали ботів у «Telegram», яких видавали за офіційні чат-боти компанії ДТЕК, а надалі за допомогою фішингових ботів заволодівали даними для входу в акаунти користувачів та розсилали рекламу шахрайських каналів, на яких пропонували псевдоінвестиції у різні проєкти

Фото БЕБ

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