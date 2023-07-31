36.96 / 37.63 40.93 / 41.78
Київ: +22
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«А на фронт слабо?»: Влад Яма знов обурив мережу

18:02 31 липня 2023
Влад Яма

Відомий танцюрист, постійний член журі проекту «Танці з зірками» Влад Яма, який на початку війни виїхав за кордон, знов визвав обурення у мережі. Причиною став черговий пост Влада на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад», — написав Яма під своїм фото з глибоко замисленим виглядом.

Слова танцюриста відразу викликали шквал коментарів. Більшість дописувачів були обурені тим, що Влад досі перебуває за кордоном.

«А на фронт слабо в Україну?» — запитували Яму.

«Ну тут вже дослухаюсь виключно до військових, вибачте», — відповів танцюрист.

«А чи буває вам соромно?» — поцікавилися у Влада, і він відверто відповів: «Регулярно».

Відомо, що Влад знаходиться у Маямі разом з дружиною Ліліаною та восьмирічним сином Леоном. Серед дописувачів були і ті, що підтримали Яму та бажали здоров’я його родині. Також зауважили, що Яма витрачає великі гроші на підтримку ЗСУ, проводячи благодійні акції.

«ФАКТИ» писали, що сім’я телеведучого Тимура Мірошниченко всиновила хлопчика.

559

Читайте нас у Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Осетрова повня

Купатимуться в грошах: супермісяць 1 серпня принесе успіх трьом знакам зодіаку

Тигр

Стрільцям — добрі новини, Рибам — корисні поїздки, Близнюкам — нове кохання: гороскоп на день милого Тигра-серцеїда

Пугачова та Галкін в Юрмалі

«Алла Пугачова як дівчинка»: Примадонна у рожевому викликала фурор у Юрмалі

Томати на грядці

Терміново дайте в серпні огіркам та томатам оцет: врожай збиратимете відрами до заморозків

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту