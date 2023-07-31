«А на фронт слабо?»: Влад Яма знов обурив мережу

Відомий танцюрист, постійний член журі проекту «Танці з зірками» Влад Яма, який на початку війни виїхав за кордон, знов визвав обурення у мережі. Причиною став черговий пост Влада на своїй сторінці у соціальній мережі.

«Не кожен може дивитися в майбутнє, не озираючись назад», — написав Яма під своїм фото з глибоко замисленим виглядом.

Слова танцюриста відразу викликали шквал коментарів. Більшість дописувачів були обурені тим, що Влад досі перебуває за кордоном.

«А на фронт слабо в Україну?» — запитували Яму.

«Ну тут вже дослухаюсь виключно до військових, вибачте», — відповів танцюрист.

«А чи буває вам соромно?» — поцікавилися у Влада, і він відверто відповів: «Регулярно».

Відомо, що Влад знаходиться у Маямі разом з дружиною Ліліаною та восьмирічним сином Леоном. Серед дописувачів були і ті, що підтримали Яму та бажали здоров’я його родині. Також зауважили, що Яма витрачає великі гроші на підтримку ЗСУ, проводячи благодійні акції.

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