Нарешті всі разом: Мірошниченки забрали всиновленого хлопчика додому

Зіркова родина Тимура та Інни Мірошниченків стала багатодітною. У них офіційно з’явилася третя дитина. Подружжя нарешті забрало з дитячого будинку усиновленого хлопчика, який залишився сиротою під час війни. Тимур та Інна показали першу сімейну фотосесію з дітьми — дворічним малюком, трирічним Марком та п’ятирічною Мією.

«Книга життя. Новий розділ», — коротко підписала пара сімейну світлину.

Інна розповіла, що їхній шлях усиновлення був не простим. Проте вони наполегливо йшли до своєї мети, особливо після того, як вперше побачили хлопчика. Жінка зазначає, що одразу зрозуміла, що саме їхня дитина. Попри те, що хлопчик має проблеми зі здоров’ям, родина не змінила свого рішення.

Інна також пояснила, чому на деякий час взяла паузу в соцмережах. Вона каже, що не очікувала хейту через усиновлення, коли вона докладно розповідала про бюрократичну процедуру на юридичні деталі. Зараз, каже, вони щасливі і починають нову сторінку життя.

Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

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