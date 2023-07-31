Мобілізація та військовий облік: чи можна вступити до вишу без військового квитка

Після продовження в Україні воєнного стану та мобілізації багатьох абітурієнтів та їхніх батьків цікавить питання, чи можна вступити до вишу без військового квитка. Адже у 2023 році для військовозобов’язаних осіб однією з вимог до зарахування є подання до приймальної комісії військово-облікових документів.

Адвокат Андрій Карпенко роз'яснив, що Постановою № 1487 Кабінет міністрів затвердив нові правила військового обліку, в яких визначений і порядок вступу до навчальних закладів.



Зокрема, у МОН України визначили ключові норми та основні новації Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2023 році.

Йдеться про те, що кожний виш розробляє Правила прийому, в яких обов'язково повинен міститися порядок надання вступниками військово-облікових документів.

«З метою ведення персонального військового обліку державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації здійснюють:

- перевірку у громадян України під час прийняття на роботу (навчання) наявності військово-облікового документа. Приймання на роботу (навчання), взяття на персональний військовий облік призовників, військовозобов'язаних та резервістів здійснюється тільки після взяття їх на військовий облік у районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки;

- доведення до призовників, військовозобов'язаних та резервістів правил військового обліку під особистий підпис під час прийняття на роботу (навчання);

- надсилання у семиденний строк з дня видання наказу про прийняття на роботу (навчання), звільнення з роботи, завершення навчання (відрахування із закладу освіти) до відповідних районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки повідомлень про зміну облікових даних призовників, військовозобов'язаних та резервістів", — йдеться в документі.

Тобто для вступу повинно бути достатньо приписного свідоцтва.

Але ситуація дещо інша, якщо вступнику виповнилося 25 років і більше. Нещодавно нардепи ухвалили законопроєкт № 9281, яким зменшується граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку

Зниження призовного віку до 25 років означає, що на військовий облік військовозобов'язаних візьмуть 25-ти та 26-річних юнаків, що дозволить призивати їх в рамках загальної мобілізації. А військовозобов'язані повинні мати військовий квиток або тимчасове посвідчення.

Тому за словами адвоката вступати до ВНЗ абітурієнтам від 25 років повинні дозволити з приписним посвідченням. А от для зарахування, найімовірніше, вимагатимуть тимчасове посвідчення військовозобов'язаного.

Як поведеться приймальна комісія ВНЗ, важко спрогнозувати, вважає Карпенко.

Раніше ми писали, хто з українців до кінця літа має право на відстрочку від мобілізації.

31

Читайте нас у Facebook та Instagram