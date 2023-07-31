Знову перепив: довірена особа путіна погрожує Україні ядерним ударом

Заступник голови Ради безпеки країни-окупантки і довірена особа путіна дмитро медведєв знову пригрозив Україні ядерним ударом. За його словами, якщо Київ досягне успіху в своєму контрнаступі і відвоює частину окупованої росією території України, росія буде змушена «застосувати ядерну зброю відповідно до указу президента рф від 06.02.2020». Однак Кирило Буданов про можливість ядерного удару рф висловився так:«Ідіотів там не так багато».

«Іншого виходу просто немає, — заявив колишній президент медведєв в своєму Telegram-повідомленні. — Київ повинен поклонитися російським бійцям, щоб вони не розпалили глобальну ядерну пожежу».

медведєв продовжує провокувати своєю різкою риторикою проти України та Заходу. Він часто погрожував ядерною зброєю як країні, на яку напала росія, так і її західним союзникам У вересні він стверджував, що заявка України в НАТО прискорить початок третьої світової війни. А на початку липня вчергове лякав світ ядерною зброєю, але наголошував, що всього можна уникнути, якщо Захід виконає всі вимоги росії.

Оглядачі вважають заяви дмитра медведєва переважно російською пропагандою, але водночас вони відображають певний спосіб мислення в російському владному апараті. Російський ядерний удар по Україні експерти вважають малоймовірним сценарієм.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з істориком Юрієм Фельштинським: «Якщо Захід дозволить вам вести цю війну як наступальну, все закінчиться дуже швидко Перемогою України».

180

Читайте нас у Facebook та Instagram