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Україна

«Ідіотів там не так багато»: Буданов про можливість ядерного удару рф

16:35 21 червня 2023
Кирило Буданов

росія не завдасть ядерного удару по Україні, попри погрози. При цьому мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії.

Про це в коментарі The Economist сказав керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Він зазначив, що дев'ять років війни росії проти України дають йому можливість реально оцінювати загрози застосування ядерної зброї Москвою.

«Як керівник розвідки я прямо кажу, що цього не станеться. При всій моїй неприязні до РФ, ідіотів у керівництві там не так багато», — заявив Буданов.

На його думку, мир в Україні неможливий без стратегічної поразки росії та переформатування влади.

«Або всі вийдуть із війни одночасно, або одна сторона програє, а інша виграє. Інших варіантів немає», — наголосив розвідник.

Нагадаємо, російські чиновники та і сам диктатор володимир путін неодноразово погрожували Україні та світу ядерною зброєю. Часто до ядерних погроз вдається заступник голови ради безпеки рф дмитро медведєв

Українська розвідка наголошувала, що заяви кремлівських посіпак — це лише погрози, а Москва не готова застосувати ядерну зброю. Проте президент США Джо Байден нещодавно назвав реальною загрозу ядерної атаки. Крім того, росіяни й іншим чином шантажують Україну. Зокрема, Кирило Буданов повідомив, що окупанти замінували Запорізьку АЕС.

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