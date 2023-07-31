Принц Вільям схвалив: стало відомо, як виховує внуків Чарльза III «справжня Мері Поппінс»
Навряд чи для когось стане дивним той факт, що для своїх дітей майбутній король Британії принц Вільям вибрав одну з найкращих нянь у країні. Вірніше, вибирала, звичайно, Кейт, але останнє слово було за Вільямом.
Принц та принцеса Уельські найняли Марію Борралло, коли Джорджу було лише кілька місяців від народження, пишуть британські ЗМІ.
До карантину вона жила з сім'єю в палаці Кенсінгтон й супроводжувала сім'ю під час турів та свят.
Марія здобула освіту в Norland College у Баті — престижному навчальному центрі з догляду за дітьми.
Звідти майбутня королівська нянька, яку багато хто в Британії вважає справжньою еталонною «Мері Поппінс», принесла декілька суворих й важливих правил.
Зокрема, Марія ніколи не використовує для звернення до Джорджа, Шарлотти та Луї досить поширене в Британії слово «kids» («дітвора»). На думку письменниці Луїзи Херен, таке просте слово неприйнятне для першокласної виховательки.
«Слово „kids“ заборонено. Це знак поваги до дітей як до особистості», — пояснює вона.
Натомість маленьких членів королівської сім'ї або називають більш формальним «children» («діти»), або за іменами.
Крім того, Марія ніколи не кричить на дітей і не натякає їм на те, що якісь їхні вчинки були неприйнятними.
Під впливом няні так себе поводять і майбутні король з королевою: коли хтось з дітей здійснює щось не зовсім правильне, його спокійно «садять на диванчик» і спокійно пояснюють, чому так краще не робити.
Ще одне правило, яке установила в сім'ї Борралло — дітям ніколи не кажуть неправду і поводяться з ними як з дорослими. Саме тому всі члени сім'ї довіряють одне одному.
Нагадаємо, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон дуже багато часу проводить зі своїми дітьми. Але інколи вона виходить в люди сама. Принцеса буває в музеях та художніх галереях. При цьому насолодитись мистецтвом Кейт вдається непоміченою папараці.197