Принц Вільям схвалив: стало відомо, як виховує внуків Чарльза III «справжня Мері Поппінс»

Навряд чи для когось стане дивним той факт, що для своїх дітей майбутній король Британії принц Вільям вибрав одну з найкращих нянь у країні. Вірніше, вибирала, звичайно, Кейт, але останнє слово було за Вільямом.

Принц та принцеса Уельські найняли Марію Борралло, коли Джорджу було лише кілька місяців від народження, пишуть британські ЗМІ.

няня Марія Борралло

До карантину вона жила з сім'єю в палаці Кенсінгтон й супроводжувала сім'ю під час турів та свят.

Марія здобула освіту в Norland College у Баті — престижному навчальному центрі з догляду за дітьми.

Звідти майбутня королівська нянька, яку багато хто в Британії вважає справжньою еталонною «Мері Поппінс», принесла декілька суворих й важливих правил.

Зокрема, Марія ніколи не використовує для звернення до Джорджа, Шарлотти та Луї досить поширене в Британії слово «kids» («дітвора»). На думку письменниці Луїзи Херен, таке просте слово неприйнятне для першокласної виховательки.

«Слово „kids“ заборонено. Це знак поваги до дітей як до особистості», — пояснює вона.

Натомість маленьких членів королівської сім'ї або називають більш формальним «children» («діти»), або за іменами.

Крім того, Марія ніколи не кричить на дітей і не натякає їм на те, що якісь їхні вчинки були неприйнятними.

Під впливом няні так себе поводять і майбутні король з королевою: коли хтось з дітей здійснює щось не зовсім правильне, його спокійно «садять на диванчик» і спокійно пояснюють, чому так краще не робити.

Ще одне правило, яке установила в сім'ї Борралло — дітям ніколи не кажуть неправду і поводяться з ними як з дорослими. Саме тому всі члени сім'ї довіряють одне одному.

Нагадаємо, дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон дуже багато часу проводить зі своїми дітьми. Але інколи вона виходить в люди сама. Принцеса буває в музеях та художніх галереях. При цьому насолодитись мистецтвом Кейт вдається непоміченою папараці.

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