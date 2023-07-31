Секрет принцеси: як Кейт Міддлтон вдається виходити на публіку і залишатися непоміченою

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон — одна з найвідоміших жінок у світі, і кожна її поява разом з принцом Вільямом на королівських заходах привертає увагу ЗМІ та публіки.

Але, виявляється, у Кейт є «метод», який дозволяє їй насолоджуватися вільним часом і бути непоміченою, пишуть британські ЗМІ з посиланням на книгу Тіни Брау під назвою The Palace Papers.

В ній авторка стверджує, що Кейт Міддлтон любить мистецтво і самостійно вирушає до музеїв та художніх галерей рано вранці, коли папараці ще не приступають до своєї «роботи».

Йдеться о 8 години ранку.

У своїй книзі Браун пише, що такі прогулянки Кейт потрібні їй для того, щоб «насолодитися внутрішнім життям», а також дозволити вільно виходити з палацу і робити речі які їй подобаються. Хоча зазвичай такі хитрощі добре працюють, все ж одного разу її помітив на виставці Девіда Хокні в Королівській академії мистецтв здивований шанувальник британської королівської родини.

Тоді Кейт Міддлтон сказала шанувальнику, що іноді була вимушена пропускати лекції з історії мистецтва, і тепер робить все, щоб знати більше. Видання нагадало, що Кейт вивчала мистецтво в Університеті Сент-Ендрюса, який закінчила у 2005 році. Оскільки принц Вільям був у той час студентом, то саме там і почалася романтична історія їхнього кохання — можливо, саме тому майбутня принцеса була змушена «пропускати» лекції?

Британці пишаються принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. Вони приязно відмічають, що Вільяма та Кейт поводяться природно на публіці, Кейт не приховує емоції — нещодавно принцеса привселюдно поцілувала чоловіка, винагородивши за спортивну перемогу.

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