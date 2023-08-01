При призначенні субсидії не враховується частина допомоги на новонароджену дитину: роз'яснення ПФУ

При нарахуванні субсидії на комуналку враховуються доходи усіх членів домогосподарства. Втім з цього правила є певні виключення — йдеться про допомогу на дітей.

Як уточнюють у Пенсійному фонді України, до середньомісячного сукупного доходу сім’ї не включається частина допомоги при народженні дитини, виплата якої проводиться одноразово (10 320 грн).

У той же час решта допомоги, яка щомісячно виплачується протягом наступних 36 місяців (860 грн), до середньомісячного сукупного доходу сім’ї при розрахунку житлової субсидії враховується для усіх видів державної соціальної допомоги.

Раніше в Міністерстві соціальної політики пояснювали, що якщо в родині переселенців після 24 лютого 2022 року народилася дитина, то допомогу на неї призначають автоматично.

Фото Pixabay

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