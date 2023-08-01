Дівчатка з України стали жертвами педофіла у дитячому таборі в Анапі, — росЗМІ

В росії, яка викрадає українських дітей, педофіл з Воронезької області поглумився над дівчатами з України в дитячому таборі «Щасливе дитинство» в Анапі (Краснодарський край). Про це повідомляє російський Telegram-канал SHOT.

За даними ЗМІ, офіційно безробітний 49-річний Геннадій Ізмайлов зайшов до кімнати відпочинку та вчинив дії сексуального характеру щодо п'яти школярок 10−12 років. Чотири дівчинки були з окупованих російськими загарбниками районів Донецької області. Ще одна дівчинка була із Московської області росії. Злочинця затримали.

Порушено кримінальні справи за статтями «Розпусні дії» та «Насильницькі дії сексуального характеру» щодо неповнолітніх. Як збоченець потрапив до дитячого табору — з'ясовується. Злочинець раніше вже притягувався за проникнення до житлового будинку, розпивання алкоголю та вживання наркотиків.

Як писали «ФАКТИ», дві тисячі дітей, яких окупанти вивезли з окупованої Херсонщини до окупованого Криму, безвісти зникли.

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