«Депортовані українські діти мають повернутися до батьків»: в ООН пролунав емоційний заклик до міжнародної спільноти

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала міжнародну спільноту докласти зусиль для повернення дітей, викрадених росією в Україні, їхнім батькам.

«Попри всі розбіжності, одне переконання не повинно викликати сумнівів: депортовані діти мають повернутися до своїх батьків, — заявила політикиня, виступаючи в Раді Безпеки ООН в Нью-Йорку. - Жах депортації українських дітей — це лише верхівка айсберга невимовних страждань, які російська війна принесла багатьом дітям по всьому світу. Після того, як я дізналася про ці злочини, я не можу перестати уявляти, як би я почувалася, якби ці діти були моїми власними двома маленькими доньками».

Вона знає, що її колеги з Африки, Азії та Латинської Америки відчувають те ж саме. «Людяність — це те, що нас об'єднує, — сказала Бербок і додала: — Коли нападник не зупиняється навіть перед дітьми, трагедія перетворюється на жахливу нелюдяність».

Крім того, міністерка закордонних справ Німеччини закликала Україну визнати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду (МКС) та ратифікувати Римський статут як його правову основу, повідомило агентство «Анадолу».

«Я знаю, наскільки чутливе це питання», — сказала Бербок.

За її словами, Римський статут передбачає кримінальну відповідальність для політичних і військових лідерів, які навмисне віддавали накази, що суперечать міжнародному праву.

«Це зміцнить Україну, а Україна зміцнить МКС», — сказала вона.

Варто відзначити, що Україна підписала Римський статут ще 20 січня 2000 року, але так і не ратифікувала його.

Раніше «ФАКТИ розповідали історію багатодітної мешканки Херсонщини, в якої колаборантка зі своїм коханцем, російським солдатом, викрала дитину та брехала, що вона сирота. Матір поїхала в росію і повернула доньку.

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